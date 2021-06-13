يحفز جهاز المناعة لتكوين أجسام مضادة.. معلومات يجب أن تعرفها عن لقاح أسترازينيكا

جهود مضنية، تبذلها الدولة المصرية لمواجهة جائحة كورونا، التي بدأت في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضي، ثم سرعان ما انتشرت في بقية دول العالم، مخلفة ما يربو على 175 مليونا و500 ألف حالة إصابة، وأكثر من 3 ملايين و700 ألف حالة وفاة.



فمنذ ظهور الجائحة، اتخذت مصر عددا من الإجراءات، التي تتعلق بالتصدي للفيروس، من خلال تشديد الإجراءات بمختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى جانب عزل الوافدين إلى مصر في أماكن مخصصة لذلك، للتأكد من عدم إصابة أحدهم بالفيروس، ومع انتشار المرض في مختلف البلدان، ومنها مصر، كان للحكومة دور كبير في تلك المرحلة، إذ كرست الأجهزة المعنية جهودها لعلاج المصابين، وتوفير الأدوية الخاصة ببروتوكولات العلاج، والتي أقرتها منظمة الصحة العالمية، والإبقاء على المستشفيات في حالة استعداد تام للتعامل مع أي حالات إصابة.



وبالتوازي مع مراحل العلاج، وللتقليل من أعداد المصابين، اتخذت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، عددا من القرارات الخاصة بالوقاية من الإصابة بالفيروس، على رأسها إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، والمصالح الحكومية، ووسائل النقل الجماعي، والالتزام بنسب الإشغال المحددة في الفنادق والمطاعم والمقاهي وقاعات الأفراح، ومنع إقامة سرادقات العزاء سواء في الشوارع أو في دور المناسبات، وغيرها من إجراءات تستهدف تقليل نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".



كما شاركت مصر في التجارب السريرية التي أجريت على عدد من اللقاحات، ومع إقرار تلك اللقاحات، وإجازتها من قبل منظمة الصحة العالمية، تحركت مصر في اتجاه توفير عدد من الجرعات، وبدأت أولى حملاته التي استهدفت تطعيم الأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي، ثم المرضى وكبار السن، وفي الأخير، أطلقت الوزارة حملة لتطعيم المواطنين ضد كورونا.



ومن بين اللقاحات التي يتم تطعيم المواطنين بها، لقاح أسترازينيكا.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها عدد من المعلومات التي ينبغي معرفتها عن لقاح أسترازينيكا .



- لقاح أسترازينيكا هو لقاح من نوع النواقل الفيروسية.



- لا يسبب لقاح أسترازينيكا الإصابة بالعدوى.



- يحفز اللقاح جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس مستقبلا.



- يؤخذ على هيئة جرعتين 0.5 مل عن طريق الحقن العضلي في العضلة الدالية.



- يوصى بفاصل زمني 3 أشهر بين الجرعتين.





إحصائيات كورونا في مصر



كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت، أمس السبت، عن خروج 433 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 200273 حالة.



وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل 711 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 35 حالة جديدة.



وذكر البيان أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى أمس السبت، هو 272491 حلة، من ضمنهم 200273 حالة تم شفاؤها، و15582 حالة وفاة.