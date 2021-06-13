حسين فنيش لـ "الفجر الفني": سعيد بنجاحي في رصيف الغرباء وثنائيتي مع رهف عبدالله نافست أعمال كثيرة





تألق الفنان اللبناني حسين فنيش، في مسلسل رصيف الغرباء، والذي يحقق نجاحات كثيرة خلال الفترة الحالية، وخطف الأنظار بأداءه التمثيلي المميز.



وتواصل "الفجر الفني" معه للحديث حول تجربته في العمل الدرامي الناجح، وقال "تجربة رصيف الغرباء جميلة جدا على الصعيدين الشخصي و المهني، لأن دور نديم كامل من الأدوار التي يجب أن تصل إلى قلوب المشاهدين وتحصل على تعاطف كبير إلا ان وبتوفيق من الله حصلت على نتيجة جميلة جدا تخطت جميع التوقعات.



وأما عن كواليس العمل، كشف: كواليس التصوير كانت رائعة مليئة بأجواء إيجابية والتعامل مع فريق العمل والممثلين كان رائع جدا وكنا كأسرة واحدة تسعى إلى نجاح الجميع.



وأضاف: والذي جذبني إلى شخصية نديم كمية الرسائل التي تحملها والتي فقدنا الكثير منها في أيامنا هذه بالإضافة إلى الخط الدرامي والقصة الرائعة جدا التي تحمل توقيع الاستاذ طوني شمعون وإخراج إيلي معلوف والذي سبق وعملنا معا في اعمال سابقة لاقت تجاحا باهرا.



واستكمل: الصعوبات التي واجهتنا هي نتيجة الظروف الذي تمر في البلاد من الثورة وقطع الطرقات في لبنان إلى فيروس الكورونا الذي شل حركة التصوير أوقات طويلة.



وحول ثنائيته مع رهف عبدالله، أكد على أنها نافست ثنائيات كثيرة، قال "نعم الثنائية التي جمعتني برهف عبدالله نافست الكثير من الأعمال خصوصا أنها كانت تعرض في التوقيت نفسه في السباق الرمضاني وكانت منافسة شرسة و ذلك بناء على نسب المشاهدة التي حصلنا عليها في مسلسل رصيف الغرباء مقارنة مع تلك الأعمال، وبالتاكيد من الممكن أن تعاد التجربة في أعمال ثانية.



وختم حديثه حول المعايير التي يتبعها في اختيار أعماله، قال: اختيار الأعمال بناء على طبيعة الدور، الرسائل الذي يحملها، القصة بشكل عام، ما الذي أستطيع ان اضيف للدور، و ما الذي يضيهه لي على هذا الاساس اختار الدور الذي ألعبه.