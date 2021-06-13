إصابة اثنين إثر سقوط سيارة في ترعه الفاروقية بسوهاج



تلقى اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبد الحميد أبوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بلاغ من مأمور مركز العسيرا بانقلاب سيارة في ترعه الفاروقية ووجود مصابين.



أنتقل على الفور رئيس مباحث المركز، والفريق المعاون لة وتبين سقوط سيارة ميكروباص 14 راكب على طريق «سوهاج – دار السلام» بالقرب من كوبرى مدخل نجع عمار، في ترعه الفاروقية، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق ووجود مصابين، وهم كل من «عادل.أ»، و«رحيم. ع »، باصابات متوسطة وتم نقل المصابين الى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقى العلاج، ولا توجد حالات وفيات.



وجاري تحرير محضر بالواقعه تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيات.



سقطت منذ قليل سيارة ميكروباص 14 راكب في ترعه الفاروقية بدائرة مركز دار السلام جنوب سوهاج، بالقرب من مدخل نجع عمار، واسفر الحادث عن إصابة أثنين.