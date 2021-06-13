Advertisements

إصابة اثنين إثر سقوط سيارة في ترعه الفاروقية بسوهاج

الأحد 13/يونيو/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
سوهاج - أيمن الجرادي
Advertisements
سقطت منذ قليل سيارة ميكروباص 14 راكب في ترعه الفاروقية بدائرة مركز دار السلام جنوب سوهاج، بالقرب من مدخل نجع عمار، واسفر الحادث عن إصابة أثنين.

تلقى اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبد الحميد أبوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بلاغ من مأمور مركز العسيرا بانقلاب سيارة في ترعه الفاروقية ووجود مصابين.

أنتقل على الفور رئيس مباحث المركز، والفريق المعاون لة وتبين سقوط سيارة ميكروباص 14 راكب على طريق «سوهاج – دار السلام» بالقرب من كوبرى مدخل نجع عمار، في ترعه الفاروقية، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق ووجود مصابين، وهم كل من «عادل.أ»، و«رحيم. ع »، باصابات متوسطة وتم نقل المصابين الى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقى العلاج، ولا توجد حالات وفيات.

وجاري تحرير محضر بالواقعه تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيات.

أخبار تهمك

كارتيرون يستقر على التخلي عن هذا الثلاثي

منذ ساعة و 21 دقيقة

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ يوم

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي لخلافة ساسي

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ ساعتين و 23 دقيقة

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ فيروسات يوضح حقيقة وجود الفطر الأسود بالخضروات والفاكهة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عرض إماراتي لضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

منذ يوم

سد النهضة كارثي.. تفاصيل خطاب وزير الخارجية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ يومين

مكان صغير في العالم وراء تصنيع فيروس كورونا و"الصحة العالمية" تكشف عنه

منذ أقل من ساعتين

تصريح مهم من الصحة العالمية بشأن منشأ فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الإعلان عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

06:02 م

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي لخلافة ساسي

10:08 م

عاجل.. الإعلان عن فريق فرجاني ساسي الجديد

07:31 م

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

07:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة