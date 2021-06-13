جورجينيو: الفوز بدوري الأبطال منحني المزيد من التعطش للانتصارات

قارن لاعب وسط إيطاليا جورجينيو، منتخب بلاده بفريقه تشيلسي، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ورحب بأنباء إمكانية عودة زميله ماركو فيراتي للتشكيلة أمام سويسرا يوم الأربعاء المقبل، ضمن المجموعة الأولى في بطولة أوروبا.





وغاب فيراتي عن فوز فريق المدرب روبرتو مانشيني 3-0 على تركيا في افتتاح البطولة في روما يوم الجمعة الماضي، للإصابة.





ورفع الأداء والنتيجة من التوقعات بشأن إيطاليا قبل لقاء سويسرا التي تعادلت 1-1 مع ويلز في أولى مواجهات الفريقين بالبطولة أمس السبت.





وقال جورجينيو في مؤتمر صحافي: "الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا منحني المزيد من التعطش للانتصارات، وأريد تكرار هذه المشاعر مع المنتخب الوطني".





وتابع: "هذه المجموعة مشابهة لتشيلسي، إنها مجموعة رائعة من اللاعبين، الجميع سواء الأكثر خبرة أو الأصغر سناً يملك الرغبة في تحقيق شيء مهم".





وأضاف: "شاهدنا مباراة سويسرا ورأينا فريقاً كبيراً يعرف كيف يؤدي، إنه فريق منظم للغاية ولديه نفس المدرب منذ سنوات، تملك سويسرا لاعبين شاركوا سوياً في بطولتين أو ثلاث، ويملكون خبرة كبيرة".





وأعلن طبيب الفريق الإيطالي أندريا فيريتي، أن فيراتي قد يشارك أمام سويسرا بعد تعافيه من إصابة في الركبة.





كما قلل المخاوف بشأن خطورة إصابة أليساندرو فلورنتسي بعد استبدال المدافع بين الشوطين أمام تركيا.





وقال فيريتي: "من الآن فيراتي سيتدرب مع الفريق لكن يتبقى ثلاثة أيام لتقييم حالته ومعرفة ما إذا كان سيشارك أمام سويسرا، نأمل أن يكون كل شيء على ما يرام، يعاني فلورنتسي من إصابة عضلية خفيفة ويتعافى حالياً، لا نحدد هدفاً معيناً لكننا نخطط لعودته للتدريبات غداً".





ورحب جورجينيو بهذه الأنباء قائلاً: "ماركو يمكن أن يمنحنا المزيد من الجودة والشخصية، يمكن أن ننتظر عودته لأنه يمكن أن يساعدنا كثيراً".