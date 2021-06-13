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حقيقة عرض النصر السعودي لضم صخرة الزمالك

الأحد 13/يونيو/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، على ما تردد مؤخرًا بشأن تفاوض النصر السعودي مع الفارس الأبيض، لضم محمود حمدي الونش مدافع الفريق نهاية الموسم الجاري. 

حيث أكد المصدر، أن نادي الزمالك لا يعلم حقيقة تلقي محمود الونش عرضا من النصر، خاصة وأن النادي لم يتلق أي عروض رسمية لضم الونش.

وتابع المصدر، أن الونش لم يخطر مسؤولي نادي الزمالك، بوجود رغبة لدى نادي النصر السعودي في الحصول على خدماته.

ويسعى نادي الزمالك حاليًا للحفاظ على أبرز نجومه، خاصة وأن الونش أحد أبرز اللاعبين في تشكيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، خلال الفترة الحالية.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 55 نقطة، بفارق 14 نقطة عن غريمه التقليدي الأهلي صاحب المركز الثاني، الذي لعب 6 مباريات أقل.

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