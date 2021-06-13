Advertisements

ضبط نصف طن لحوم مذبوحة خارج المجزر بالغردفة (صور)

الأحد 13/يونيو/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements
تمكنت مديرية الطب البيطرى بالبحر الاحمر، اليوم الأحد، من ضبط سيارة ثلاجة محملة بكمية كبيرة من اللحوم لم يتم توقيع الكشف الطبي البيطري عليها قبل وبعد الذبح، بالإضافة لعدم وضوح الاختام عليها.

وتلقى الدكتور فتحى سلمى مدير مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، إخطارا من الدكتور وحيد شمروخ رئيس قسم المجازر، يفيد بضبط سيارة ثلاجة نصف نقل رقم "أ ي٩١٣٥ " محملة بعدد تسعه أرباع خلفيه جاموسي بإجمالي وزن ٥٤٠ خمسمائة وأربعون كيلو جرام، لم يتم توقيع الكشف الطبي البيطري عليها قبل وبعد الذبح والاختام غير واضحة مذبوجة خارج المجزر وذلك يعتبر مخالفا للماده رقم ١٢ من القرار الوزاري رقم ٥١٧ لسنه ١٩٨٦.

تم تحرير محضر بالواقعة ٧٠٣٨ جنح ثان الغردقة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونيًا.
ضبط نصف طن لحوم مذبوحة خارج المجزر بالغردفة (صور)
ضبط نصف طن لحوم مذبوحة خارج المجزر بالغردفة (صور)
ضبط نصف طن لحوم مذبوحة خارج المجزر بالغردفة (صور)
ضبط نصف طن لحوم مذبوحة خارج المجزر بالغردفة (صور)
ضبط نصف طن لحوم مذبوحة خارج المجزر بالغردفة (صور)
ضبط نصف طن لحوم مذبوحة خارج المجزر بالغردفة (صور)
ضبط نصف طن لحوم مذبوحة خارج المجزر بالغردفة (صور)
ضبط نصف طن لحوم مذبوحة خارج المجزر بالغردفة (صور)
ضبط نصف طن لحوم مذبوحة خارج المجزر بالغردفة (صور)
ضبط نصف طن لحوم مذبوحة خارج المجزر بالغردفة (صور)

أخبار تهمك

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

منذ يوم

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي لخلافة ساسي

منذ أقل من ساعة

سد النهضة كارثي.. تفاصيل خطاب وزير الخارجية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة

منذ حوالي 9 ساعات

عرض إماراتي لضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

منذ يوم

مكان صغير في العالم وراء تصنيع فيروس كورونا و"الصحة العالمية" تكشف عنه

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يستقر على التخلي عن هذا الثلاثي

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. الإعلان عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ فيروسات يوضح حقيقة وجود الفطر الأسود بالخضروات والفاكهة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ حوالي 5 ساعات

مصر توجه تحذير من نار لـ" إثيوبيا" وخيار الحرب بات مطروحا في خطاب دبلوماسي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ يومين

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ ساعتين و 26 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

06:02 م

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي لخلافة ساسي

10:08 م

عاجل.. الإعلان عن فريق فرجاني ساسي الجديد

07:31 م

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

07:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة