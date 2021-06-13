ضبط نصف طن لحوم مذبوحة خارج المجزر بالغردفة (صور)

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالبحر الاحمر، اليوم الأحد، من ضبط سيارة ثلاجة محملة بكمية كبيرة من اللحوم لم يتم توقيع الكشف الطبي البيطري عليها قبل وبعد الذبح، بالإضافة لعدم وضوح الاختام عليها.



وتلقى الدكتور فتحى سلمى مدير مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، إخطارا من الدكتور وحيد شمروخ رئيس قسم المجازر، يفيد بضبط سيارة ثلاجة نصف نقل رقم "أ ي٩١٣٥ " محملة بعدد تسعه أرباع خلفيه جاموسي بإجمالي وزن ٥٤٠ خمسمائة وأربعون كيلو جرام، لم يتم توقيع الكشف الطبي البيطري عليها قبل وبعد الذبح والاختام غير واضحة مذبوجة خارج المجزر وذلك يعتبر مخالفا للماده رقم ١٢ من القرار الوزاري رقم ٥١٧ لسنه ١٩٨٦.



تم تحرير محضر بالواقعة ٧٠٣٨ جنح ثان الغردقة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونيًا.