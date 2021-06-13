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رد محامي صاحب شقة الزمالك على مؤتمر الإعلان عن المضبوطات الأثرية

الأحد 13/يونيو/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أعرب خالد أبو بكر، محامي المستشار أحمد عبد الفتاح صاحب شقة الزمالك، عن استياء أسرة المستشار من التناول الإعلامي لهذه القضية والتي وصلت إلى حد الخوض في الأعراض دون دراية أو علم من أجل توجيه الرأي العام والتأثير على القضاة لأن هذا مجرم في القانون.

وقال "أبو بكر" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون" اليوم الأحد: "إذا قام المحضر بالدخول لتنفيذ حكم وقام من خلال رؤيا العين بمشاهدة بعض المقتنيات التي شك في أثريتها على حد قوله ليس من حقه أن يقوم بتشميع الشقة والبحث في مقتنياتها لمدة 15 يومًا".

وأضاف "تم تحرير محضر بكل ذلك، خاصة أن التاريخ الأسري للمستشار أحمد عبد الفتاح وحرمه يعود إلى عدد من البشاوات وبعض المقتنيات حتى المستشار لم يعلم بوجودها، لأن والدة زوجته سابت شنط مغلقة لديها قبل وفاتها، ولم يتم فتح هذه الشنط منذ أكثر من 30 سنة لوجود المستشار وزوجته في الكويت، بالإضافة إلى أن الشقة لم يدخلها أحد منذ أكثر من عامين".

وتابع "احنا طلعنا الصور قبل هذا المؤتمر وهنرد على كل قطع تم الكشف عنها، لأن الأصل في الحيازة هو سند الملكية، وهناك بعض القطع بالنسبة للمجوهرات تخص زوجة المستشار، وفيما يتعلق بقطع السلاح التي لا يمتلك المستشار أو نجله رخص لها فهي أهديت لوالد زوجة المستشار وقطع قديمة ولها رخصة من الخمسينات".

واستطرد "سيتم الرد على لجنة التفتيش والوزارة ووسائل الإعلام واتخاذ الإجراءات القانونية، ولكن في انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة، وسيقرر المستشار في حينه بعد قرار النيابة حضوره إلى مصر من الكويت أو لا".

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