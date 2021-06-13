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إذاعة أبو ظبي تتعاقد مع سارة فريد لتقديم "صبحكم بالخير" كل ثلاثاء
الأحد 13/يونيو/2021 - 10:02 م
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تقدم الإعلامية الدكتور سارة فريد البرنامج الاجتماعي صبحكم بالخير على إذاعة أبو ظبي يوم الثلاثاء من كل أسبوع من الساعة 10لـ11 صباحاً.
وبرنامج صبحكم بالخير على تردد90.fm وهو مبادرة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان .
وتناقش سارة فريد كل قضايا المجتمع بشكل عام و حقوق المرأة خاصة .
ومن المفهوم أن هذا النوع من البرامج موجه إلى المجتمع ككل أو على الأقل ، إلى قطاع مهم لديه احتياجات معينة لم يتم تلبيتها بعد، حيث يتم تطوير البرنامج ة تلبية لاحتياجات جميع الناس، لضمان الوصول إلى التعليم ، وحملات الوقاية لرعاية الصحة أو المبادرات لمكافحة سوء التغذية لدى الأطفال.
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