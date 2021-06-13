Advertisements

إذاعة أبو ظبي تتعاقد مع سارة فريد لتقديم "صبحكم بالخير" كل ثلاثاء

الأحد 13/يونيو/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
Advertisements
تقدم الإعلامية الدكتور سارة فريد البرنامج الاجتماعي صبحكم بالخير على إذاعة أبو ظبي يوم الثلاثاء من كل أسبوع من الساعة 10لـ11 صباحاً.

وبرنامج صبحكم بالخير على تردد90.fm وهو مبادرة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان .

وتناقش سارة فريد كل قضايا المجتمع بشكل عام و حقوق المرأة خاصة .

ومن المفهوم أن هذا النوع من البرامج موجه إلى المجتمع ككل أو على الأقل ، إلى قطاع مهم لديه احتياجات معينة لم يتم تلبيتها بعد، حيث يتم تطوير البرنامج ة تلبية لاحتياجات جميع الناس، لضمان الوصول إلى التعليم ، وحملات الوقاية لرعاية الصحة أو المبادرات لمكافحة سوء التغذية لدى الأطفال.

أخبار تهمك

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

منذ يوم

عرض إماراتي لضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تصريح مهم من الصحة العالمية بشأن منشأ فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ يوم

كارتيرون يستقر على التخلي عن هذا الثلاثي

منذ ساعة و 21 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي لخلافة ساسي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الإعلان عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

مكان صغير في العالم وراء تصنيع فيروس كورونا و"الصحة العالمية" تكشف عنه

منذ أقل من ساعتين

سد النهضة كارثي.. تفاصيل خطاب وزير الخارجية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ يومين

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

منذ يوم

أستاذ فيروسات يوضح حقيقة وجود الفطر الأسود بالخضروات والفاكهة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

06:02 م

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي لخلافة ساسي

10:08 م

عاجل.. الإعلان عن فريق فرجاني ساسي الجديد

07:31 م

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

07:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة