إذاعة أبو ظبي تتعاقد مع سارة فريد لتقديم "صبحكم بالخير" كل ثلاثاء

ومن المفهوم أن هذا النوع من البرامج موجه إلى المجتمع ككل أو على الأقل ، إلى قطاع مهم لديه احتياجات معينة لم يتم تلبيتها بعد، حيث يتم تطوير البرنامج ة تلبية لاحتياجات جميع الناس، لضمان الوصول إلى التعليم ، وحملات الوقاية لرعاية الصحة أو المبادرات لمكافحة سوء التغذية لدى الأطفال.



