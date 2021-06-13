عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي لخلافة ساسي

اقترب المغربي إدريس فتوحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، من فسخ تعاقده مع فريقه خلال الفترة المقبلة.





ورحب إدريس فتوحي نجم الأهلي بالانتقال إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما اقترب اللاعب من فسخ تعاقده مع فريقه الحالي.





وكشفت تقارير صحفية، بأن مسئولى نادي الزمالك دخلوا في مفاوضات مع لاعب الوسط المغربي، من أجل ضمه إلى صفوف فريقهم هذا الصيف، لتعويض رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي.

وأشارت إلى أن اللاعب اقترب من نفسخ عقده مع الأهلي السعودي، مما قد يسهل مسألة انتقاله إلى الزمالك.





يذكر أن التونسي فرجاني ساسي نجم نادي الزمالك وقع عقود انتقاله إلى الدحيل القطري لمدة 3 مواسم مقابل 3 مليون يورو في الموسم، وذلك بداية من الموسم المقبل.



