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الاتحاد العربى للتنس يتابع اللاعبين العرب

الأحد 13/يونيو/2021 - 10:11 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يتابع الاتحاد العربى للتنس برئاسة الشيخ احمد الجابر الصباح اللاعبين العرب فى جميع البطولات الدولية التى تقام فى البلدان العربية المختلفة .

وصرح امين سر الاتحاد العربى ونائب رئيس الاتحاد المصرى للتنس المهندس وليد سامى ان الشيخ احمد الجابر حريص تماما على تنمية وتطوير مستوى اللاعبين العرب المميزين لذا هناك متابعة دائمة لمدى تطور وتقدم مستوى الاداء .

قال ان الاتحاد العربى سيعمل على توفير فرص المشاركة لهولاء اللاعبين المميزين فى البطولات العالمية الكبرى التى تقام فى المنطقة العربية ويشارك فيها نجوم عالميين كبار حتى يحصلوا على فرصة جيدة فى الاحتكاك مع مدارس مختلفة ومتقدمة فى التنس.

اضاف قائلا ان رئيس الاتحاد العربى الشيخ احمد الجابر يولى هذا الملف اهتماما خاصا حتى يكون هناك مزيدا من النجوم العرب على الساحة العالمية وانطلاقا من دور الاتحاد فى دعم التنس العربى .

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