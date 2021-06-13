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إيهاب كاسب: انتهينا من تدريب 300 طالب من الجامعات المصرية والعربية حتى الآن
الأحد 13/يونيو/2021 - 10:14 م
عبدالعزيز خلف
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اختتمت مبادرة استعد لبكره فعاليات البرنامج التدريبي الأول للتأهيل المهني في العلاقات العامة بمشاركة أكثر من 300 طالب من مختلف الجامعات المصرية والعربية، وذلك خلال مجموعة من التدريبات المتخصصة التي قدمتها المبادرة مجانًا ونظمتها عن بعد تطبيقًا لإجراءات التباعد الاجتماعي، وذلك ضمن فعاليات مجتمع العلاقات العامة PRS تشجيعًا لتعزيز ونشر ثقافة العلاقات العامة ورفع قدرات العاملين في المجال.
وشهد التدريب الذي قدمه المستشار الإعلامي إيهاب كاسب، تفاعلًا كبيرًا بين الطلاب المستفيدين من البرنامج التدريبي والذي يُعد أول برنامج تدريب تفاعلي يعتمد على محاكاة بيئة العمل، حيث قام المدرب بتقسيم المتدربين لمجموعات عمل، ومنحهم المهام الوظيفة المشار إليها في إحدى مؤسسات مؤسسات المجتمع المدني أو المستشفيات وكذلك البنوك وشركات الاتصالات، وهي تمثل نموذج محاكاة تم تدريب الطلاب عليها بغرض المساهمة في تنمية مهاراتهم.
واستفاد من الدورات التي أقيمت عن بعد طلاب من الجامعات في مصر والأردن والعراق وفلسطين والسعودية والبحرين، ويسعى البرنامج إلى المساهمة في خلق كوادر جديدة ورفع قدرات العاملين في المجال؛ من خلال تشجيعهم على كسب المزيد من المهارات التفاعلية التي تواكب تطوير منظومة العمل في العلاقات العامة، والتي شهدت نموًا وتطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة في مصر وحول العالم، كما أنها أصبحت واحدة من أهم الأدوات الداعمة لنجاح رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والناشئة؛ نظرًا لقدرتها على بناء الثقة وإدارة السمعة لدى الفئات المستهدفة.
تجدر الإشارة إلى أن مبادرة استعد لبكرة أطلقت في ديسمبر الماضي مستهدفة تنمية مهارات ورفع كفاءة الطلاب والشباب في الوطن العربي، حيث قدمت 6 دورات تدريبية مجانية متخصصة في مهارات عمل موظفي العلاقات العامة وبناء الصورة الذهنية وتحسينها ومواجهة وإدارة الأزمات وغيرها من المحاور التي تناولها التدريب عليها.
ومن المقرر أن تبدأ التدريبات في المرحلة الثانية مستهدفة 300 شخص آخرين من طلاب ومتخصصي العلاقات العامة في الوطن العربي خلال الأيام المقبلة، وسوف تختتم التدريبات بمنح المتدربين شهادات خبرة مهنية معتمدة من مبادرة مجتمع العلاقات العامة PRS.
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