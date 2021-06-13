إيهاب كاسب: انتهينا من تدريب 300 طالب من الجامعات المصرية والعربية حتى الآن

اختتمت مبادرة استعد لبكره فعاليات البرنامج التدريبي الأول للتأهيل المهني في العلاقات العامة بمشاركة أكثر من 300 طالب من مختلف الجامعات المصرية والعربية، وذلك خلال مجموعة من التدريبات المتخصصة التي قدمتها المبادرة مجانًا ونظمتها عن بعد تطبيقًا لإجراءات التباعد الاجتماعي، وذلك ضمن فعاليات مجتمع العلاقات العامة PRS تشجيعًا لتعزيز ونشر ثقافة العلاقات العامة ورفع قدرات العاملين في المجال.

اختتمت مبادرة استعد لبكره فعاليات البرنامج التدريبي الأول للتأهيل المهني في العلاقات العامة بمشاركة أكثر من 300 طالب من مختلف الجامعات المصرية والعربية، وذلك خلال مجموعة من التدريبات المتخصصة التي قدمتها المبادرة مجانًا ونظمتها عن بعد تطبيقًا لإجراءات التباعد الاجتماعي، وذلك ضمن فعاليات مجتمع العلاقات العامة PRS تشجيعًا لتعزيز ونشر ثقافة العلاقات العامة ورفع قدرات العاملين في المجال.

وشهد التدريب الذي قدمه المستشار الإعلامي إيهاب كاسب، تفاعلًا كبيرًا بين الطلاب المستفيدين من البرنامج التدريبي والذي يُعد أول برنامج تدريب تفاعلي يعتمد على محاكاة بيئة العمل، حيث قام المدرب بتقسيم المتدربين لمجموعات عمل، ومنحهم المهام الوظيفة المشار إليها في إحدى مؤسسات مؤسسات المجتمع المدني أو المستشفيات وكذلك البنوك وشركات الاتصالات، وهي تمثل نموذج محاكاة تم تدريب الطلاب عليها بغرض المساهمة في تنمية مهاراتهم.

وشهد التدريب الذي قدمه المستشار الإعلامي إيهاب كاسب، تفاعلًا كبيرًا بين الطلاب المستفيدين من البرنامج التدريبي والذي يُعد أول برنامج تدريب تفاعلي يعتمد على محاكاة بيئة العمل، حيث قام المدرب بتقسيم المتدربين لمجموعات عمل، ومنحهم المهام الوظيفة المشار إليها في إحدى مؤسسات مؤسسات المجتمع المدني أو المستشفيات وكذلك البنوك وشركات الاتصالات، وهي تمثل نموذج محاكاة تم تدريب الطلاب عليها بغرض المساهمة في تنمية مهاراتهم.