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عمرو أديب يظهر وسط البطيخ الأصفر.. ويؤكد: "أناناس"

الأحد 13/يونيو/2021 - 10:17 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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ظهر الإعلامي عمرو أديب، وحول عدد من البطيخات الصفراء، قائلا: "حاجة أبهة.. بتاكل أنانس، انا النهاردة ضارب نص بطيخة، شيىء مرعب".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه لأول مرة يرى بطيخ أصفر، منوها بأن البطيخ الأصفر من بذور مصرية، حيث استنبطت وزارة الزراعة عدد من التقاوي والبذور، وتشهد مصر طفرة في أنواع الخضروات والفواكهة.

وتناول "أديب"، قطع من البطيخ والجبن على الهواء، قائلا: "أنانس.. إحنا عندنا طفرة".

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