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جامعة طنطا ترد على تدريس كتاب في كلية التربية وضع البنا وقطب ضمن "الأبطال" (فيديو)

الأحد 13/يونيو/2021 - 10:17 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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علق وليد العشري، المتحدث باسم جامعة طنطا، على ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تدريس كتاب في كلية التربية وضع حسن البنا وسيد قطب ضمن الأبطال والزعماء.

وقال "العشري" في اتصال هاتفي على فضائية "الحدث اليوم" اليوم الأحد، إن جامعة طنطا تعمل في إطار منظومة وطنية لا يمكن بأي حال من الأحوال السكوت عن ما يحدث فيها.

وأضاف أن رئيس الجامعة قام باتخاذ الإجراءات القانونية وذلك بحظر تداول الكتاب لأنه لا يمكن السكوت عن مثل هذه الأشياء وإحالة هذه الواقعة كاملة للتحقيق وهذا ضمانة كاملة.

وكانت أعلنت جامعة طنطا، حظر كتاب (تدريس اللغة العربية في القرن الحادي والعشرين بين النظرية والتطبيق)، من استخدامه في المناهج الدراسية، ضمن كلية التربية، بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة إحدى صفحات الكتاب، ضمن فقرة تحمل اسم (حياة الأبطال والزعماء)، التي ضمت حسن البنا، وسيد قطب ضمن قادة المجتمع.

وأحالت الجامعة، الدكاترة مؤلفي الكتاب إلى التحقيق، تطبيقًا لنص المادة 105 من قانون تنظيم الجامعات المصرية رقم 49 لسنة 1972، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسماع رئيس الجامعة لأقوالهم، وعليه يجري اتخاذ القرار، إما بالإحالة لمجلس تأديب، أو الاكتفاء بتوقيع عقوبة في إطار المادة 112.

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