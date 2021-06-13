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فوز صلاح مؤنس ابن شقيقة الفنانة غادة عبدالرازق بجائزة أفضل منتج مصري

الأحد 13/يونيو/2021 - 10:17 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أعلنت جائزة ريادة الاعمال في مصر فوز صلاح مؤنس، ابن شقيقة غادة عبد الرازق، بجائزة افضل منتج مصري.

الجائزة جاءت لريادته في قطاع مستحضرات التجميل، ونجحت شركته نجاحا كبيرا وأثرت على السوق تأثيرا كبيرا منذ عام 2017 وحتى الآن.
يذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق، عرض لها رمضان الماضي مسلسل "لحم غزال" من بطولة شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد عادل، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف إياد عبد المجيد، وعرض حصريا على شاشة mbc مصر.

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