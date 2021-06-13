فوز صلاح مؤنس ابن شقيقة الفنانة غادة عبدالرازق بجائزة أفضل منتج مصري





أعلنت جائزة ريادة الاعمال في مصر فوز صلاح مؤنس، ابن شقيقة غادة عبد الرازق، بجائزة افضل منتج مصري.





الجائزة جاءت لريادته في قطاع مستحضرات التجميل، ونجحت شركته نجاحا كبيرا وأثرت على السوق تأثيرا كبيرا منذ عام 2017 وحتى الآن.