فوز صلاح مؤنس ابن شقيقة الفنانة غادة عبدالرازق بجائزة أفضل منتج مصري

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فوز صلاح مؤنس ابن شقيقة الفنانة غادة عبدالرازق بجائزة أفضل منتج مصري
الأحد 13/يونيو/2021 - 10:17 م
الفجر الفني
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أعلنت جائزة ريادة الاعمال في مصر فوز صلاح مؤنس، ابن شقيقة غادة عبد الرازق، بجائزة افضل منتج مصري.
الجائزة جاءت لريادته في قطاع مستحضرات التجميل، ونجحت شركته نجاحا كبيرا وأثرت على السوق تأثيرا كبيرا منذ عام 2017 وحتى الآن.
يذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق، عرض لها رمضان الماضي مسلسل "لحم غزال" من بطولة شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد عادل، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف إياد عبد المجيد، وعرض حصريا على شاشة mbc مصر.
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