مدير وحدة أمراض الأعصاب بجامعة عين شمس: لدينا طموح مصري لانتاج أدوية ضمور العضلات

أكدت الدكتورة ناجية علي فهمي، أستاذ المخ والأعصاب ومدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس، أن نسب إصابات ضمور العضلات مرتفع بعض الشئ عن العالم بسبب زيادة زواج الأقارب، مشيرة الى أن الأطفال المصابين بهذا المرض يتوفون بسرعة، لذلك وجب علاجه بسرعة كبيرة.



وأضافت "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مصر من المتوقع أن تدخل عصر العلاج الجيني بسرعة كبيرة، ومشروع الجينوم المصري مشروع رائع ويبدأ في النظر للطفرات الوراثية لكل الأمراض بما فيها أمراض العضلات، مؤكدة أنه يجب أن يكون هناك مراكز متخصصة للتشخيص والعلاج.



وأوضحت أنه لابد أن يكون هناك طموح في انتاج أدوية وحقن ضمور العضلات في مصر، منوهة الى وجود مراكز متخصصة ستصل لإنتاج أدوية أمراض العضلات خلال عدة سنوات، مؤكدة أن مصر قادرة على إنتاج أدوية ضمور العضلات.



كما تحدثت الدكتورة ناجية على فهمى، عن حالة الطفل المصري الذى يعاني من مرض ضمور العضلات الشوكي رشيد ياسر طه، قائلة "هناك حملة لجمع التبرعات لعلاجه الطفل بأغلى حقنة في العالم والذي يصل تكلفتها لـ2 مليون دولار".