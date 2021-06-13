حازم إمام يطالب بالإهتمام بالنشاط الرياضى بالمدارس والجامعات

أكد النائب حازم إمام عضو لجنة الشباب والرياضة، أهمية حصة التربية الرياضية بالمدارس، وان المدارس والجامعات خارج مصر تهتم بالطلاب الرياضيين و المواهب الرياضية، وتعفيهم من المصروفات.





جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم برئاسة النائب ثروت سويلم وكيل لللجنة،لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، بشأن خطط الحكومة للنهوض بالمستوي الرياضي للشباب وخاصة طلاب المدارس في المراحل الاولي من التعليم.





وقال "اشعر أنه يتم التعامل مع حصة التربية الرياضة، بهزار ولعب وأنها ليست حاجة مهمة، وأننا ممكن نستفيد من هؤلاء الطلاب" .





وتساءل إمام ، عن خطة الحكومة للإهتمام بالنشاط الرياضى في المدارس، لاسيما وان لدينا مشكلة في مصر ان الطالب يضطر للتركيز في التعليم فقط دون الاهتمام بالنشاط الرياضى، نظرا لانه لايضمن مستقبله الرياضى.





وطالب بضرورة الاهتمام بالنشاط الرياضى في المدارس، لأهمية الكبيرة في بناء المواهب، والاستفادة منها.





وكان النائب هشام الحصرى، طالب خلال استعراضه طلب الإحاطة، بضرورة عودة النشاط الرياضي بالمدارس بشكل فعال وتحت اشراف وزارة الشباب والرياضة، مشيرا إلى أهمية ذلك فى إعداد جيل رياضي جديد، بالإضافة إلى أهميته فى أبعاد أخرى إجتماعية بشغل أوقات الشباب بشكل تنموى، وكذلك أبعاد أمنية بعدم ترك هؤلاء الطلاب والشباب فريسة لأى أفكار متطرفة.



