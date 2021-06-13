Advertisements

حازم إمام يطالب بالإهتمام بالنشاط الرياضى بالمدارس والجامعات

الأحد 13/يونيو/2021 - 10:20 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
Advertisements
أكد النائب حازم إمام عضو لجنة الشباب والرياضة، أهمية حصة التربية الرياضية بالمدارس، وان المدارس والجامعات خارج مصر تهتم بالطلاب الرياضيين و المواهب الرياضية، وتعفيهم من المصروفات. 

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم برئاسة النائب ثروت سويلم وكيل لللجنة،لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، بشأن خطط الحكومة للنهوض بالمستوي الرياضي للشباب وخاصة طلاب المدارس في المراحل الاولي من التعليم.

وقال "اشعر أنه يتم التعامل مع حصة التربية الرياضة، بهزار ولعب وأنها ليست حاجة مهمة، وأننا ممكن نستفيد من هؤلاء الطلاب" . 

وتساءل إمام ، عن خطة الحكومة للإهتمام بالنشاط الرياضى في المدارس، لاسيما وان لدينا مشكلة في مصر ان الطالب يضطر للتركيز في التعليم فقط دون الاهتمام بالنشاط الرياضى، نظرا لانه لايضمن مستقبله الرياضى. 

وطالب بضرورة الاهتمام بالنشاط الرياضى في المدارس، لأهمية الكبيرة في بناء المواهب، والاستفادة منها. 

وكان النائب هشام الحصرى، طالب خلال استعراضه طلب الإحاطة، بضرورة عودة النشاط  الرياضي بالمدارس بشكل فعال وتحت اشراف وزارة الشباب والرياضة، مشيرا إلى أهمية ذلك فى إعداد جيل رياضي جديد، بالإضافة إلى أهميته فى أبعاد أخرى إجتماعية بشغل أوقات الشباب بشكل تنموى، وكذلك أبعاد أمنية بعدم ترك هؤلاء الطلاب والشباب فريسة لأى أفكار متطرفة.

واقترح الحصرى، التنسيق بين وزارتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم، لإستغلال المدارس فى الأجازة الصيفية، وتنظيم أنشطة رياضية بها لطلاب المدارس، وذلك بالإضافة إلى دور مراكز الشباب مع العمل على تطويرها بشكل عصرى. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب عضو لجنة الشباب والرياضة حازم امام النشاط الرياضى بالمدارس النائب حازم

أخبار تهمك

أستاذ فيروسات يوضح حقيقة وجود الفطر الأسود بالخضروات والفاكهة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ يومين

مصر توجه تحذير من نار لـ" إثيوبيا" وخيار الحرب بات مطروحا في خطاب دبلوماسي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ يوم

سد النهضة كارثي.. تفاصيل خطاب وزير الخارجية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي لخلافة ساسي

منذ أقل من ساعة

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

منذ يوم

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

عرض إماراتي لضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

مكان صغير في العالم وراء تصنيع فيروس كورونا و"الصحة العالمية" تكشف عنه

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الإعلان عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يستقر على التخلي عن هذا الثلاثي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

منذ يوم

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ ساعتين و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. إعلان موعد بدء الدراسة بالمدارس والجامعات

السيسي يطالب كامل الوزير بـ"لاند سكيب" للمدارس الحكومية أسوة باليابانية

الشباب والرياضة بأسيوط تنفذ فعاليات ومعسكرات بمراكز المحافظة

"نجع حمادي التعليمية": الاهتمام بالنشاط الرياضي للنهوض بالصحة النفسية والجسمانية للطلاب (صور)

سفير الطفولة يطالب بتدريس مادة "احترام الآخر"

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل في إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

06:02 م

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي لخلافة ساسي

10:08 م

عاجل.. الإعلان عن فريق فرجاني ساسي الجديد

07:31 م

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

07:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة