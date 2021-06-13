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هل سيمثل مالك شقة الزمالك للتحقيقات إذا طلب منه؟.. محامي الدفاع يُجيب

الأحد 13/يونيو/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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علق الدكتور خالد أبو بكر، دفاع المستشار أحمد عبد الفتاح مالك شقة الزمالك على وجود قطعة سلاح بدون ترخيص داخل شقة المستشار أحمد الفتاح في الزمالك.

وقال "أبو بكر" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون" اليوم الأحد: "هذه القطعة مهداه من والد زوجته وهي قطعة سلاح قديمة واليوم اللجنة عرضت القطعة ضمن ما قامت بعرضه وبجوارها نسخة من ترخيص يعود للخمسينيات ".

وأضاف "فضلًا عن ذلك فإن قانون التراخيص ينص في مواده أن كل من عين بقرار جمهوري حالي أو سابق ليس له ترخيص سلاح".

وبشأن امتثال المستشار أحمد عبد الفتاح للتحقيقات لسماع أقواله في حين طلب استدعائه قال أبو بكر: "سنتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد اللجنة وضد الوزارة وكافة وسائل الإعلام التي أساءت لأسرة المستشار أحمد عبد الفتاح".

وأكد أن التحقيقات الآن بدأت من قبل النيابة العامة وهي الحلقة الأهم والرئيسية في إعمال القانون قائلًا: "تحقيقات النيابة هي الأهم وهي بداية إعمال القانون والمستشار عبد الفتاح سيتخذ قراراه وفقًا لمجريات تحقيقات النيابة وفقًا لمسار التحقيق".

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