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سيراميكا كليوباترا يكشف موقفه من ضم لاعبي الأهلي

الأحد 13/يونيو/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
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صرح المشرف على الكرة بفريق سيراميكا كليوباترا معتز البطاوي، بأن الوقت مبكر على التفاوض لضم صفقات من النادي الأهلي.

وخلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون سبورت" قال معتز البطاوي: "الأهلي لديه ارتباطات أفريقية مهمة وصعبة بالوقت الحالي ومن المبكر للغاية، أن يحدد العناصر التي لا يحتاج لخدماتها في الفترة المقبلة".

وتابع: "حال عودة أحمد ياسر ريان للنادي الأهلي، فقد يفكر الأهلي في خروج لاعب من عناصره الهجومية، وهنا سوف نترقب وندرس الموقف، ولكن حتى هذه اللحظة لم نفاوض والتر بواليا أو مروان محسن".

وأنهى: "لم نتلق عرضا من الزمالك لضم محمد إبراهيم أو صالح جمعة، وحال حدوث ذلك سيكون القرار في يد ضياء السيد، المدير الفني للفريق، بالإضافة إلى موقف النادي من تعويض اللاعب الذي سيرحل".

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