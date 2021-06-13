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خطة الشاملة لتطوير طرق ومحاور حى الزهور ببورسعيد

الأحد 13/يونيو/2021 - 10:47 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عن استمرار أعمال رصف ورفع كفاءة شارع محمد سرحان بحى الزهور، وبالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل ببورسعيد، لافتا أنه سيتم تطوير الطرق بحى الزهور لتماثل الشوارع التى تم تطويرها بحى الضواحى، والتى بدأت بتطوير ورفع الكفاءة شارع محمد سرحان أمام المقابر الجديدة بحى الزهور.

وأوضح المحافظ،أن حى الزهور سيشهد الأيام المقبلة خطة رصف وتطوير عالية الكفاءة بمختلف الطرق والميادين والشوارع الرئيسية والفرعية، وتشهد ايضا أعمال التطوير تخطيط الشوارع وزيادة معدلات الإضاءة بالشوارع والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء والزراعية، وإنشاء بالوعات للأمطار، لافتا أن بورسعيد تحقق حاليا نقلة نوعية فى مجال تطوير الطرق توازيا مع تطوير المشروعات فى العديد من المجالات.

وأكد محافظ بورسعيد، أن بورسعيد تشهد خطوات ثابتة نحو الارتقاء بجميع المجالات المقدمة للمواطنين، لتحقيق سبل الراحة ومعيشة أفضل للمواطن من منطلق أهداف التنمية التى استهدفتها الدولة على ارض بورسعيد.
خطة الشاملة لتطوير طرق ومحاور حى الزهور ببورسعيد
خطة الشاملة لتطوير طرق ومحاور حى الزهور ببورسعيد
خطة الشاملة لتطوير طرق ومحاور حى الزهور ببورسعيد
خطة الشاملة لتطوير طرق ومحاور حى الزهور ببورسعيد
خطة الشاملة لتطوير طرق ومحاور حى الزهور ببورسعيد
خطة الشاملة لتطوير طرق ومحاور حى الزهور ببورسعيد
خطة الشاملة لتطوير طرق ومحاور حى الزهور ببورسعيد
خطة الشاملة لتطوير طرق ومحاور حى الزهور ببورسعيد
خطة الشاملة لتطوير طرق ومحاور حى الزهور ببورسعيد
خطة الشاملة لتطوير طرق ومحاور حى الزهور ببورسعيد

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