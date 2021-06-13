ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية بهايبر شهير في سوهاج



جاء ذلك استمرا لجهود صحة سوهاج لضبط الاسواق لضمان وصول غذاء صحي وأمن للمواطنين، ووبناءً على تعليمات الدكتورة كريمة حامد وكيلة وزارة الصحة بسوهاج، واشراف الدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي.



وضمت اللجنة في عضويتها إدارة مراقبه الاغذية، بمديريه الصحة، وحماية المستهلك بمديرية التموين، ومكتب مراقبه الاغذيه بإدارة سوهاج.



وأسفرت الحملة عن ضبط، حوالي١٩٠ كجم مخلل مختلف الأصناف غير صالحه للاستهلاك الآدمي وبه حشرات ” دود ” يرى بالعين المجرده وينبعث منه روائح كريهة، وتم تحرير عدد ٢٥ محضر عدم حمل شهادة، صحية، وتم تحرير عدد ١٥ محضر عدم استفتاء للاشتراطات الصحية، وتم إعدام ٢٠ كجم اغذيه و١٥ لتر زيت وعصير.



ومن جانبها أكدت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج ان الحملات مستمرة وبصورة يومية علي جميع اماكن تداول الاغذية بجميع مراكز وقري المحافظة وانه لا تهاون مع المخالفين والمتلاعبين بصحة المواطن.

شنت الإدارة الصحية بسوهاج، برئاسة الدكتور مايكل وديد مدير الإدارة حملة مكبرة علي منافذ بيع المواد الغذائية، وذلك استمرارا لتكثيف الحملات علي جميع المنافذ والاسواق المختلفة بالمحافظة، والتفتيش على أماكن تداول الاغذية، وفحص ما هو معروض من مواد غذائية، وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية.