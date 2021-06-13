هل استراتيجية خلط اللقاحات تزيد المناعة؟.. متخصص في علم الفيروسات يجيب

قال الدكتور إسلام حسين، الباحث المتخصص في علم الفيروسات بجامعة ميشيجان الأمريكية، إن استراتيجية خلط اللقاحات أصبحت ضرورة ملحة في بعض الدول في ظل نقص عدد الجرعات من بعض اللقاح، موضحًا أنه عقب تفشي لقاح كورونا في الهند، تم الإغلاق على التصدير الخارجي للقاح استرازينيكا.



وأضاف "حسين"، في اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أنه حتى الآن المنظمات الدولية والهيئات الرقابية لم تجيز ذلك حتى الآن ولم تتوفر حتى الآن كمية من المعلومات والنتائج العلمية التي تدعم هذه الاستراتيجية.



وتابع الباحث المتخصص في علم الفيروسات بجامعة ميشيجان الأمريكية، أن هناك أكثر من دراسة بدأت تخرج منها نتائج أولية حول الآثار الجانبية لخلط اللقاحات والخاصة بخلط لقاح استرازينيكا مع فايزر، وكانت أعلى قليلًا من آثار تناول لقاح فايزر فقط، وهذا يُشير لوجود استجابة مناعية أقوى على مستوى الأجسام المضادة والمناعة الخلوية ولم تكن هناك آثار سلبية تُثير القلق، ولكن حتى الآن نتائج خلط اللقاحات مبشرة.

