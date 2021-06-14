Advertisements

"زراعة النواب" تناقش قانون إنشاء صندوق دعم الفلاح اليوم

الإثنين 14/يونيو/2021 - 04:48 ص
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
Advertisements
تعقد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، برئاسة النائب هشام الحصري، اجتماعًا لها، اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالحميد دمرداش، و60 نائب أخرون (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بشأن إنشاء صندوق دعم الفلاح.

وتعقد اللجنة اجتماعها، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وتستأنف عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الإثنين، ولمدة 3 أيام متتالية وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.


مجلس النواب يستكمل مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/  2022

ويستكمل مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021 2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/ 2022.

وينظر المجلس أيضًا، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي.

أخبار تهمك

سد النهضة كارثي.. تفاصيل خطاب وزير الخارجية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ فيروسات يوضح حقيقة وجود الفطر الأسود بالخضروات والفاكهة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لـ "إريكسن"

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مصر توجه تحذير من نار لـ" إثيوبيا" وخيار الحرب بات مطروحا في خطاب دبلوماسي

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي يتراجع عن الرحيل بعد تدخل الخطيب

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة غير متوقعة.. عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن حالة لاعب الدنمارك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الإعلان عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

نجم مانشستر يونايتد مرشح للإنضمام إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي لخلافة ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل من اللجنة العليا للفيروسات بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

"الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 41 حالة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تصريح مهم من الصحة العالمية بشأن منشأ فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

عاجل من اللجنة العليا للفيروسات بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)

02:57 ص

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

06:02 م

مصر توجه تحذير من نار لـ" إثيوبيا" وخيار الحرب بات مطروحا في خطاب دبلوماسي

08:21 م

"الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 41 حالة

02:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة