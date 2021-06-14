"زراعة النواب" تناقش قانون إنشاء صندوق دعم الفلاح اليوم

تعقد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، برئاسة النائب هشام الحصري، اجتماعًا لها، اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالحميد دمرداش، و60 نائب أخرون (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بشأن إنشاء صندوق دعم الفلاح.





وتعقد اللجنة اجتماعها، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.





وتستأنف عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الإثنين، ولمدة 3 أيام متتالية وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.









مجلس النواب يستكمل مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/ 2022





ويستكمل مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021 2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/ 2022.



