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"زراعة النواب" تناقش قانون إنشاء صندوق دعم الفلاح اليوم
الإثنين 14/يونيو/2021 - 04:48 ص
دينا عبد الستار
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تعقد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، برئاسة النائب هشام الحصري، اجتماعًا لها، اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالحميد دمرداش، و60 نائب أخرون (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بشأن إنشاء صندوق دعم الفلاح.
وتعقد اللجنة اجتماعها، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وتستأنف عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الإثنين، ولمدة 3 أيام متتالية وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.
مجلس النواب يستكمل مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/ 2022
ويستكمل مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021 2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/ 2022.
وينظر المجلس أيضًا، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي.
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