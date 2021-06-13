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الإمارات تدين استهداف ميليشيا الحوثي مدرسة في عسير بطائرة مفخخة
الأحد 13/يونيو/2021 - 10:59 م
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أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران مدرسة بمنطقة عسير من خلال طائرة مفخخة.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان أن استمرار هذه الهجمات يعكس تحدي ميليشيا الحوثي السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.
وحثّت المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة، مؤكدةً أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيا الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وجدّدت تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها.
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