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كارتيرون يتخذ قرارًا ناريًا ضد فرجاني ساسي

الأحد 13/يونيو/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على إبعاد النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي عن مباريات الأبيض المقبلة بالدوري المصري.

ساسي يخرج من حسابات كارتيرون

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة أسوان بالجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي.

من جانبه تعرض النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لإصابة فى العضلة الأمامية مع منتخب تونس حيث يحتاج الاعب لراحة لمدة أسبوعين.

وكان النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قد نشر رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كانت بمثابة وداع لفترة تواجده بالقلعة البيضاء.

وفي نفس السياق، قرر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إبعاد ساسي عن حسابات المشاركة مع الفريق الأبيض لحين حسم ملفه بشكل نهائى ورسمى من قبل إدارة القلعة البيضاء.

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