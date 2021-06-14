ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة للموازنة العامة.. مناقشة "قوى النواب" اليوم

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، اجتماعًا لها، اليوم الإثنين، وذلك لمناقشـة مشـروع قـانون مُقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم و60 عضوا آخرين، بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة.





وتستأنف عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الاثنين، ولمدة 3 أيام متتالية وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.





مجلس النواب يستكمل مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/ 2022





يستكمل مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021/ 2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/ 2022.



