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ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة للموازنة العامة.. مناقشة "قوى النواب" اليوم
الإثنين 14/يونيو/2021 - 03:32 ص
دينا عبد الستار
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تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، اجتماعًا لها، اليوم الإثنين، وذلك لمناقشـة مشـروع قـانون مُقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم و60 عضوا آخرين، بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة.
وتستأنف عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الاثنين، ولمدة 3 أيام متتالية وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.
مجلس النواب يستكمل مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/ 2022
يستكمل مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021/ 2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/ 2022.
وينظر المجلس أيضًا، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي.
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