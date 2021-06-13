صراع إنجليزي على نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن أحد نجوم ريال مدريد الإسباني مطلوب للإنضمام إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي.





وألمحت صحيفة ميرور البريطانية أن البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد قد يكون مستعدًا لانتقال مفاجئ إلى إيفرتون أو ليدز يونايتد.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه من المنتظر أن يتم بيع مارسيلو في الصيف الحالي ويمكن أن يكون متاحًا مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني وثنائي الدوري الإنجليزي مهتمان به بشكل كبير.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مارسيلو البالغ من العمر 33 عاماً الذي إنضم إلى ريال مدريد منذ أكثر من 14 عاماً ينتهي عقده مع الملكي في صيف 2022.