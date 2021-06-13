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ناقدة سينمائية: فرقة الـ"BTS" اهتمت بطلاب المدارس وساهمت في ازدهار الاقتصاد الكوري

الأحد 13/يونيو/2021 - 11:44 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكدت الدكتورة ضحى الورداني، ناقدة سينمائية، أن فرقة "bts" الكورية أهتمت من البداية بطلاب المدارس ولذلك كثرة المتابعة من قبل طلاب المدارس والحديث عن قضايا تخص الأطفال وطلاب المدارس.

وأوضحت خلال مداخلة عبر الإنترنت، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن كوريا بدأت في دعم الفرقة الغنائية في كورويا لتحقيق الانتشار الواسع على مستوى العالم كله، مؤكدة أن الفن لم يكن مرفوض في أي وقت من الأوقات، لذلك تسبب الفن في زيادة والارتقاء بمستوى الاقتصاد والسياحة في كوريا، كما أن الفن يدخل عائد مادي لكوريا ودعمها ثقافيًا.

وتحدثت رضوى محمود، من محبي فريق BTS في مصر، أنها تبحث دائمًا عن الاختلاف وتجعلها مميزة لذلك أصبحت تستمع لفريق الـ"bts"، كما أنها تفضل الاستماع لأشياء تضيف لها وتساعدها في تحقيق هدفها، إذ إنها لا تتابع الأغاني المصري أو الأجنبي، وأنها فضلت الاستماع لأغاني الفرقة الكورية منذ 2019، وبحثت عن أخطاء لهم لكنها لم تجد أي خطأ في غناءهم أو طرق الاستعراض الخاص بهم.

وأشارت إلى أن هذه الفرقة تناقش القضايا والموضوعات التي تخصنا في المجتمعات كالتنمر والانتحار، حيث إن هناك أغنية تتحدث عن التوقف عن الانتحار بكلمات مميزة.

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