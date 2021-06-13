الأهلي يعقد اجتماعًا لمناقشة العديد من الملفات الهامة للنادي

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مساء اليوم بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي خلال المرحلة القادمة.





وقرر المجلس إسناد رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى الكابتن محمود الخطيب، المقرر سفرها إلى تونس لمواجهة فريق الترجي يوم السبت المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.





وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد أن تخطى في دور الثمانية فريق صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.





ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي الرياضي، يوم 19 يونيو الجاري على الملعب الأوليمبي في رادس بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



