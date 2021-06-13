واثق الخطوة يمشي ملكاً.. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة سمية الخشاب، جمهورها ومتابعيها، أحدث جلسة تصويرية لها، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت سمية بإطلالة أنيقة وارتدت فستانا قصيرًا يمزج بين عدة ألوان مبهجة، وكتبت: "واثق الخطوة يمشي ملكا" وانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي امتدح إطلالتها ورشاقتها بعد فقدانها كثيرا من الوزن".



يذكر أن سمية الخشاب تحتفل حالياً بنجاح أغنيتها الجديدة "أوعدك" التي شاركت فيها مطرب المهرجانات عمر كمال، واحتلت أغنية (أوعدك - ملبن)، التريند رقم ١ على موقع “يوتيوب” بعد ساعات من طرحها.