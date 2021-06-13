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وزير الزراعة: نقوم بتصدير 360 منتج لـ 150 دولة في العالم

الأحد 13/يونيو/2021 - 11:39 م
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
هدى عبدالرازق
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قال السيد القصير وزير الزراعة، إن قطاع الزراعة شهد طفرة غير عادية في كافة المحاور في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانفاق غير عادي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وأضاف "القصير"، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "غم بي سي مصر"، اليوم الأحد، أننا حققنا طفرة في التقاوي الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والأرز والقطن وقصب السكر، والتي تحقق انتاجية أعلى للفدان، منوهًا بأننا كنا نستورد بذور تقاوي الخضر من الخارج، وبناءً على توجيهات الرئيس أطلقنا البرنامج القومي لإنتاج بذور القطن منذ من 10 شهور لسنة، وخلال تلك الفترة تم استنباط أصناف جديدة من 11 منتج أخر مثل الطماطم والخيار والفاصوليا واللوبيا والباذنجان والبطيخ والكانتلوب، وتم تسجيل 24 صنف من هذه المنتجات.

وتابع وزير الزراعة، أنه خلال فترة جائحة كورونا تم فتح 11 سوق جديد من بينها الأرجنتين والبرازيل واليابان، منوهًا بأن قبول السوق الياباني للمنتجات المصرية يعتبر معجزة، لافتًا إلى أننا نصدر 360 منتج لـ 150 دولة في العالم، موضحًا أنه منذ بداية العام الجاري تم تصدير ما يقرب من 3.7 مليون طن منتجات زراعية.

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وزير الزراعة تصدير المنتجات الزراعية الحاصلات الزراعية

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