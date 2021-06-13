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بفستان أنيق.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصويرية لها

الأحد 13/يونيو/2021 - 11:49 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها صوًرا جديد لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ياسمين صبري باطلالة ساحرة مرتدية سترة فضفاضة أنيقة باللون الروز، ورفعت شعرها للخلف بتسريحة ذيل حصان، واعتمدت على مكياج جذاب أبرز جمال ملامحها، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن أحدث أعمال ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" رمضان 2020، مع النجوم: “أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.

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