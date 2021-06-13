جومانا مراد: الانتقادات أبكتني مثل يوم دفن ابنتي و رسالتي لهم لا تجرحوا أحداً



بكت الفنانة جومانا مراد بكاء شديداً في لقائها مع the insider بالعربي بسبب الانتقادات التي طالتها بعدما نشرت لها صورة على انستغرام مع الفنانة سوزان نجم الدين في أول ظهور لها بعد وفاة ابنتها .



و بعد أن تمالكت نفسها قالت جومانا للإعلامي ايلي نخله أن حملة التنمر التي تعرضت لها أبكتها كما يوم دفن ابنتها مشيرة الى أنها شعرت بالألم الكبير لأن الناس استكترت عليها الضحكة على حد قولها .



ورداً على سؤال حول ما اذا كان الهجوم حصل بسبب اطلالتها بثياب باللون الأحمر ، قالت جومانا أنه بعاداتهم و تقاليدهم لا يلبسون الأسود على طفل و حتى لا يقيمون مجلس عزاء و أشارت الى أنه كان من المؤلم أن تتقبل العزاء بابنتها في نفس يوم عيد ميلادها .



جومانا وجهت رسالة عبر the insider بالعربي لكل المنتقدين طالبت فيها بعدم التجريح و بالتفكير بأي كلمة قبل قولها او كتابتها لأنهم لا يعلمون كيف سيكون وقعها على الانسان المستهدف .



وفي ختام اللقاء تمنت أن لا يمر أحد ممن انتقدوها بما مرت به و أن لا يجربوا الألم الذي عاشته و شكرت كل من دافع عنها و طبطب عليها بالفترة الماضية .