ساويرس يرفض الحديث عن مشروع "هرم سيتي"..ولميس الحديدي: "لو مش عايز تتكلم تمام"

رفض المهندس سميح ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للتنمية، الحديث عن التفاصيل المتعلقة بمشروع "هرم سيتي" وذلك بعد النزاع الذي وقع على أراضي المشروع بينه وبين الحكومة منذ عام 2018م.



وقال "ساويرس" في حواره عبر تطبيق زووم مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون" اليوم الأحد بعد توجيه سؤال له من الإعلامية لميس بشأن هذا المشروع: "مش عايز اتكلم في هذا الموضوع، أنا داخل أتكلم عن السياحة ومصر".



وأضاف: "لو عايزة تكلمي عليه اتكلمي على كيفك، إنما أنا مش عايز اتكلم في هذا الموضوع"، لترد عليه لميس مبتسمة "ليه يا مهندس سميح ده مشروع مهم، حتى لو مش عايز تتكلم عن هرم سيتي تمام".



وعلق على حصوله على الجنسية السويسرية الفخرية، قائلًا "كنت بهزر معاهم في سويسرا وبقول فين الباسبور السويسري لكن قالولي دي حاجة ودي حاجة والاهم عندي التقدير المعنوي في الموضوع".



وأضاف "موضوع الباسبور سهل لأي رجل أعمال هيستثمر فلوسه في بلد ممكن يقدم طلب الحصول عليه لكن أنا من أول يوم قلتلهم في سويسرا أنا كده كويس مش محتاجه وأفضل أكون أجنبي هنا وانتوا مرحبين بيه وحابينه عن إني أكون سويسري نص نص لأننا مصريين في النهاية ومواعيدنا مش مظبوطة".



وتابع "المواطنة الفخرية ليست معناها الحصول على الباسبور السويسري لأنه معناه الجنسية وأنا سعيد أني مصري ولا أحتاج إلى جنسية أخرى، ولكن المواطنة الفخرية عبارة عن شهادة تقدير وبوكيه ورد ولا أي حاجة تانية لكن المعني المعنوي كبير وهي أني بعد 16 عامًا من قدومي إلى سويسرا كمستثمر فيعتبر ما حصلت عليه تقدير وفخر بي وكأنهم بيقلولي: كأنك مواطن زينا أهم عندهم من الباسبور ".