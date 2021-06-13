Advertisements

ساويرس يرفض الحديث عن مشروع "هرم سيتي"..ولميس الحديدي: "لو مش عايز تتكلم تمام"

الأحد 13/يونيو/2021 - 11:50 م
المهندس سميح ساويرس
المهندس سميح ساويرس
شيماء حسن
Advertisements
رفض المهندس سميح ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للتنمية، الحديث عن التفاصيل المتعلقة بمشروع "هرم سيتي" وذلك بعد النزاع الذي وقع على أراضي المشروع بينه وبين الحكومة منذ عام 2018م.

وقال "ساويرس" في حواره عبر تطبيق زووم مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون" اليوم الأحد بعد توجيه سؤال له من الإعلامية لميس بشأن هذا المشروع: "مش عايز اتكلم في هذا الموضوع، أنا داخل أتكلم عن السياحة ومصر".

وأضاف: "لو عايزة تكلمي عليه اتكلمي على كيفك، إنما أنا مش عايز اتكلم في هذا الموضوع"، لترد عليه لميس مبتسمة "ليه يا مهندس سميح ده مشروع مهم، حتى لو مش عايز تتكلم عن هرم سيتي تمام".

وعلق على حصوله على الجنسية السويسرية الفخرية، قائلًا "كنت بهزر معاهم في سويسرا وبقول فين الباسبور السويسري لكن قالولي دي حاجة ودي حاجة والاهم عندي التقدير المعنوي في الموضوع".

وأضاف "موضوع الباسبور سهل لأي رجل أعمال هيستثمر فلوسه في بلد ممكن يقدم طلب الحصول عليه لكن أنا من أول يوم قلتلهم في سويسرا أنا كده كويس مش محتاجه وأفضل أكون أجنبي هنا وانتوا مرحبين بيه وحابينه عن إني أكون سويسري نص نص لأننا مصريين في النهاية ومواعيدنا مش مظبوطة".

وتابع "المواطنة الفخرية ليست معناها الحصول على الباسبور السويسري لأنه معناه الجنسية وأنا سعيد أني مصري ولا أحتاج إلى جنسية أخرى، ولكن المواطنة الفخرية عبارة عن شهادة تقدير وبوكيه ورد ولا أي حاجة تانية لكن المعني المعنوي كبير وهي أني بعد 16 عامًا من قدومي إلى سويسرا كمستثمر فيعتبر ما حصلت عليه تقدير وفخر بي وكأنهم بيقلولي: كأنك مواطن زينا أهم عندهم من الباسبور ".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هرم سيتى سميح ساويرس السياحة ومصر

أخبار تهمك

تصريح مهم من الصحة العالمية بشأن منشأ فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يتخذ قرارًا ناريًا ضد فرجاني ساسي

منذ ساعة و 26 دقيقة

كارتيرون يستقر على التخلي عن هذا الثلاثي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

أستاذ فيروسات يوضح حقيقة وجود الفطر الأسود بالخضروات والفاكهة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

صراع إنجليزي على نجم ريال مدريد

منذ ساعة و 27 دقيقة

الخطيب يحسم مصير موسيماني مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي يتراجع عن الرحيل بعد تدخل الخطيب

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

مصر توجه تحذير من نار لـ" إثيوبيا" وخيار الحرب بات مطروحا في خطاب دبلوماسي

منذ حوالي 4 ساعات

مكان صغير في العالم وراء تصنيع فيروس كورونا و"الصحة العالمية" تكشف عنه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الإعلان عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي لخلافة ساسي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

سد النهضة كارثي.. تفاصيل خطاب وزير الخارجية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة

منذ حوالي 10 ساعة

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

نجيب ساويرس يكشف سر عدم ظهوره في البرامج

نجيب ساويرس يكشف تفاصيل أزمة شركة قطرية تعمل في مصر (فيديو)

نجيب ساويرس لقطر: "بطلوا تمويل الإرهاب علشان هتخسروا في الآخر"

محمد هنيدي لـ أحمد السقا: "عايز رقم تامر تتكلموا بدل مانتوا فاضحينا على الفضائيات"

"فاضحينا في الفضائيات"..تعليق فكاهي من محمد هنيدي على الخلاف بين "السقا" وتامر حسني

أمينة خليل وسميح ساويرس يكشفان تفاصيل إصابتهما بكورونا في مهرجان الجونة (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

06:02 م

نجم الأهلي يتراجع عن الرحيل بعد تدخل الخطيب

11:29 م

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي لخلافة ساسي

10:08 م

مصر توجه تحذير من نار لـ" إثيوبيا" وخيار الحرب بات مطروحا في خطاب دبلوماسي

08:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة