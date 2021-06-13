من داخل سيارتها.. درة تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة التونسية درة، جمهورها ومتابعيها فيديو جديد لها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت درة في الفيديو وهي تستعرض جمالها وأناقتها بإطلالة ناعمة ومكياج جذاب أبرز جمال ملامحها، وحاز الفيديو على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.





يذكر أن درة شاركت ببطولة مسلسل "بين السما والأرض" مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، ويشاركها في بطولته هاني سلامة، أحمد بدير، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، ندى موسى.