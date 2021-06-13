بسمة وهبة تعلق على 4 صور كانت حديث الرأي العام خلال الأيام الماضية



قالت الإعلامية بسمة وهبة انه خلال إجازة البرنامج كان هناك ٤ صور شغلت الرأي العام أولهما صورة لقاء الرئيس السيسي و الأمير محمد بن سلمان ولى عهد السعودية بمدينة شرم الشيخ و كان لقاء ودى لكن الضحكة اللى في صورة وراها حاجات كتير ، تأكيد على قوة العلاقة بين مصر و السعودية.



وأضافت وهبة بمقدمة برنامجها " ٩٠ دقيقة " على شاشة المحور، خلف هذه الصورة نجاح الرئيس السيسى والأمير محمد بن سلمان في دعم استقرار المنطقة، و نجاح كبير لكل واحد من منهم في تغير بلده ، و أيضا خلف هذه الصورة فرحة شعبين بالتماسك بينهم ، قالوا ان مصر و السعودية عمودى خيمة الامة العربية ، و ارسلو رسالة للعالم كله ان مصر و السعودية ايد واحدة.



وتابعت بسمة اما الصورة الثانية كانت أيضا من شرم الشيخ لمؤتمر رؤساء هيئات الاستثمار في افريقيا و بحضور رئيس الوزراء و معظهم الوزراء ، أخيرا رجعت المؤتمرات و الضيوف مرة أخرى لشرم الشيخ بعد ما كورونا قعدت العالم كله في البيت و ده انجاز كبير.



والصورة الثالثة للاعب منتخب الدنمارك اريكسون و الحقيقة مش قلب اريكسون فقط الذى توقف لكن قلب العالم كله ، و كان مشهد خطير لاعب ملقى على الأرض و أجهزة و أطباء و عملوا غرفة رعاية مركزه في الملعب الى ان استقرت حالة اللاعب و سمحت بنقله للمستشفى روح الانسان اهم من اى رياضة.



و الصورة الرابعة والأخيرة التي كانت جزء من اهتمام المجتمع السياسي كانت للعيد الثالث لتأسيس تنسيقية شباب الأحزاب ، الشباب اللى زى الورد اللى جعلوا للسياسية مفهوم جديد ، شباب و شبات صدقوا حلمهم و بشرفونا في مكان

