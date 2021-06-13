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بسمة وهبة تعلق على 4 صور كانت حديث الرأي العام خلال الأيام الماضية

الأحد 13/يونيو/2021 - 11:51 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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قالت الإعلامية بسمة وهبة انه خلال إجازة البرنامج كان هناك ٤ صور شغلت الرأي العام أولهما صورة لقاء الرئيس السيسي و الأمير محمد بن سلمان ولى عهد السعودية بمدينة شرم الشيخ و كان لقاء ودى لكن الضحكة اللى في صورة وراها حاجات كتير ، تأكيد على قوة العلاقة بين مصر و السعودية.

وأضافت وهبة بمقدمة برنامجها " ٩٠ دقيقة " على شاشة المحور، خلف هذه الصورة نجاح الرئيس السيسى والأمير محمد بن سلمان في دعم استقرار المنطقة، و نجاح كبير لكل واحد من منهم في تغير بلده ، و أيضا خلف هذه الصورة فرحة شعبين بالتماسك بينهم ، قالوا ان مصر و السعودية عمودى خيمة الامة العربية ، و ارسلو رسالة للعالم كله ان مصر و السعودية ايد واحدة.

وتابعت بسمة اما الصورة الثانية كانت أيضا من شرم الشيخ لمؤتمر رؤساء هيئات الاستثمار في افريقيا و بحضور رئيس الوزراء و معظهم الوزراء ، أخيرا رجعت المؤتمرات و الضيوف مرة أخرى لشرم الشيخ بعد ما كورونا قعدت العالم كله في البيت و ده انجاز كبير.

والصورة الثالثة للاعب منتخب الدنمارك اريكسون و الحقيقة مش قلب اريكسون فقط الذى توقف لكن قلب العالم كله ، و كان مشهد خطير لاعب ملقى على الأرض و أجهزة و أطباء و عملوا غرفة رعاية مركزه في الملعب الى ان استقرت حالة اللاعب و سمحت بنقله للمستشفى روح الانسان اهم من اى رياضة.

و الصورة الرابعة والأخيرة التي كانت جزء من اهتمام المجتمع السياسي كانت للعيد الثالث لتأسيس تنسيقية شباب الأحزاب ، الشباب اللى زى الورد اللى جعلوا للسياسية مفهوم جديد ، شباب و شبات صدقوا حلمهم و بشرفونا في مكان

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