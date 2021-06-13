متحدث الزراعة يكشف عن تكلفة زراعة فدان الطماطم (فيديو)

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن تكلفة فدان الطماطم 50 ألف جنيه، وإنتاجية الفدان تقدر بـ 1000 قفص من الطماطم، والقفص يباع بـ70 جنيها، وهذا المبلغ قد يكون مربح للزارع، وقد يكون المزارع لديه تطلع أكبر للربح.



وتابع "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي طارق مرتضى، ببرنامج "الجورنالجي"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الوزارة حريصة على تحسين القدرات التسويقية للمزارعين من خلال تشجيع التصنيع الزراعي، من خلال توفير التمويل للراغبين في إقامة مشروعات التصنيع الزراعي.



وتابع أن مصر الأولى عالميًا في تصدير الطماطم المجففة، وهذه التربة كبيرة للغاية، مضيفًا أن الوزارة خلال الثلاث سنوات الأخيرة دعمت الفلاح بـ7 مليارات جنيه في الأسمدة فقط، خلاف الإرشاد الزراعي لتحسين الإنتاج.



