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نضال الشافعي يتوجه إلى منطقة جاردن سيتي لتصوير أولى مشاهده فى "ولاد زهرة"

الأحد 13/يونيو/2021 - 11:51 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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انطلق تصوير فيلم "ولاد زهرة"، يوم الخميس الماضي، على أسطح عمارات جاردن سيتي، ومن المُقرر الانتهاء من تصويره بشكلٍ نهائي قريباً.



وتوجه الفنانون نضال الشافعي، وداليا مصطفى، ومصطفى أبو سريع، وشريف الغريب، وعدد آخر من النجوم، إلى منطقة جاردن سيتي، يوم الثلاثاء المقبل، لتصوير أولى مشاهد فيلم «أولاد زهرة»، للمخرج معتز حسام.




يذكر أن فيلم «أولاد زهرة» من بطولة نضال الشافعي، وداليا مصطفى، ومصطفى أبو سريع، وهالة فاخر، وجمال فؤاد، ومحمد درويش، وشريف الغريب، ومريم بحراوي، وإسراء رخا، وعدد كبير من النجوم، وهو من إخراج معتز حسام، ومخرج منفذ جمال شاكر، ومدير تصوير مارك عوني، وتصوير فوتوغرافي جاد عبد ربه وإشراف عام شريف الغريب.

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