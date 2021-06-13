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أحدث أغاني كولدبلاي في عرض إستثنائي على برج خليفة

الأحد 13/يونيو/2021 - 11:52 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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احتفت أنغامي، منصة البث الموسيقي الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأحدث إصدارات فريق كولدبلاي Coldplay من خلال بث الفيديو كليب الخاص بأغنية Higher Power على برج خليفة في دبي، وهو أول إصدار موسيقي يُبث على أعلى برج في العالم.

وفي مساء العاشر من يونيو، توجّهت كل الأنظار في دبي نحو برج خليفة الأسطوري، فغنّى الجميع ورقصوا على إيقاع أحدث إصدارات كولدبلاي Higher Power.

الأغنية المصوّرة التي صدرت منذ أيام قليلة، تأخذ محبي الفريق البريطاني في رحلة إلى عالم من الخيال، يدخل فيه مغنّي الفريق كريس مارتن إلى كوكبٍ غريب محاطًا بمخلوقات فضائية راقصة على نغمات Higher Power.

ولإضفاء مزيدٍ من السحر إلى إصدار كولدبلاي، قررت أنغامي بث الفيديو المصوّر على أعلى برج في العالم، برج خليفة في دبي، الذي أضيء بمقاطع من الفيديو على نغمات الأغنية التي سبق وتصدّرت الاستماعات على تطبيق أنغامي.

كل مَن كان متواجدًا في وسط دبي وفي محيط برج خليفة استمتع بلحظات رائعة من الأضواء والألوان والموسيقى، في ظل أجواء ساحرة نقلت المتفرّجين إلى عالم آخر.

فريق كولدبلاي احتفل على طريقته، ناشرًا الفيديو على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به مع تعليق: "Higher Power على أعلى برج في العالم! أمر مذهل من أنغامي"، داعيًا محبّيه الاستماع إلى الأغنية على أنغامي.



إشارةً إلى أنّ فيديو كليب Higher Power لكولدبلاي هو أول إصدار موسيقي وأول أغنية عالمية تُبث على برج خليفة في دبي.

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