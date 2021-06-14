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غضب في الاتحاد الإسباني بسبب راموس
الإثنين 14/يونيو/2021 - 12:00 ص
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الإتحاد الإسباني لكرة القدم أعرب عن إستياؤه من ردة فعل سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني بعد عدم إستدعاءه للمنتخب في بطولة اليورو المقامة حاليا حتى 11 من يوليو المقبل.
وأفادت شبكة كادينا سير الإسبانية بأن الإتحاد الإسباني لم يعجبه ردة فعل المقربين من راموس بعد غيابه عن صفوف الماتادور في بطولة اليورو.
وأوضحت الشبكة الإسبانية أن الإتحاد الإسباني يشعر بالإستياء بسبب سلوك دائرة راموس المقربة جيداً بالإضافة إلى الضوضاء التي نتجت عن عدم إستدعاؤه بجانب التسريبات المتعمدة.
ولفتت الشبكة الإسبانية أن الإتحاد الإسباني مقتنع بأن قرار لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب كان صحيحاً من الناحية الطبية والرياضية علماً بأن إنريكي لم يستدعي أي لاعب من ريال مدريد.
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