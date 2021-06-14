حقيقة العرض السعودي لضم نجم الأهلي









كشفت تقارير صحفية، عن حقيقة ما تردد بشأن تقديم نادي النصر السعودي عرضًا للمغربي بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل الحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.





وكانت هناك العديد من التقارير، التي أشارت إلى اقتراب حصول النصر السعودي على خدمات بدر بانون، لتدعيم دفاع الفريق في الموسم المقبل.





حيث كشفت تقارير صحفية، أن نادي النصر لم لم يتقدم بأي عرض لبدر بانون، وفي حال رغبة الفريق في تقديم عرض لأي لاعب، فسيقوم مسؤولي النصر بالتفاوض مع الجهة المسؤولة.



