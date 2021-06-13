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"الزراعة" توضح حقيقة فيديو إلقاء محصول الطماطم في المصارف للحفاظ على أسعارها

الأحد 13/يونيو/2021 - 11:53 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تم التواصل مع شعبة الخضر والفاكهة بالغرف التجارية للتأكد من حقيقة الفيديو المتداول حول إلقاء محصول الطماطم في المصارف للحفاظ على أسعارها، وأكدوا أن أسعار الطماطم بالأسواق مستقرة، وأن الفيديو قد يكون قديمًا أو له أهداف أخرى.

وأضاف "القرش"، في اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن هناك اهتمام كبير بالتوسع في قطاعات الزراعة بشكل كامل، والطماطم أحد المنتجات، إلى جانب التوسع في التصنيع الزراعي، وهناك طماطم مجففة ومصانع خاصة بإنتاج معجون الطماطم.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك وفرة في انتاج الطماطم طوال العام، وهناك حجم صادرات كبير لحجم الحاصلات الزراعية ومن بينها الطماطم، موضحًا أن مواقع التواصل أصبحت وسيلة لنقل أشياء قد تكون سليمة أو غير سليمة، مناشدًا بتحري صدق أي معلومة يتم نشرها عبر مواقع التواصل.

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