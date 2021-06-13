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الخطيب يحسم مصير موسيماني مع الأهلي

الأحد 13/يونيو/2021 - 11:35 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف الإعلامي مجدي عبد الغني، عن مستقبل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني حال خروج الأهعلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي.

وقال عبد الغني خلال تقديم برنامجه "ملعب البلدوزر" عبر شاشة الشمس، أن محمود الخطيب قرر الأبقاء على موسيماني حتى لو ودّع الأهلي دوري الأبطال سواء في محطة نصف نهائي أفريقيا أم في المباراة النهائية لو تأهل لها المارد الأحمر.

وأكد عبد الغني أن الخطيب لا ينوي إجراء أية تغييرات في الجهاز الفني للأهلي بقيادة موسيماني حتى لو خسر الفريق لقب أفريقيا هذا الموسم. ، موضحاً أن الخطيب مُقتنع للغاية بقدرات موسيماني لذا يرغب في بقاؤه أطول فترة ممكنة مع الفريق.

وقال مجدى عبد الغني :" الخطيب لن يوافق على رحيل موسيماني إلا لو خسرالفريق بنتيجة ثقيلة للغاية وبشكل يمثل إهانة للأهلي".

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