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تعرف على "العروض المصرية" المشاركة في مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولي

الإثنين 14/يونيو/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
فيروز حسني
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أعلنت إدارة "مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولي"، عن أسماء العروض المسرحية المصرية المشاركة في الدورة الحادية عشر في المهرجان الذي يقام خلال الفترة من 22 إلى 26 أغسطس 2021، مسارح مكتبة الإسكندرية برعاية مركز الفنون بالمكتبة، ومسرح بيرم التونسي ومسرح ليسيه الحرية، ومسرح قصر ثقافة الأنفوشي.

وقالت إدارة المهرجان إن عدد الفرق التى تقدمت بطلب المشاركة بدورة المهرجان قد تجاوز 100 عرض من مختلف محافظات مصر.

وأشادت لجنة اختيار العروض بكل العروض المتقدمة للمشاركة، واختارت 3 عروض مسرحية أساسية، وعرضين احتياطيًا، وذلك وفقا لعدد ليالي المهرجان، وأماكن العرض المتاحة.

واختارت اللجنة العروض المصرية المقرر مشاركتها في المهرجان وهي عرض الوردة والتاج من تأليف "جيه بي بريستلي"، إخراج إبراهيم إشرف ومن إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالقاهرة، وعرض ملحمة السويس، من تأليف وإخراج محمد زكي من إنتاج نقابة المهن التمثيلية، وعرض الشاهد، من إخراج إيهاب جابر ومن إنتاج فرقه صرخة.

كما تم اختيار العروض الاحتياطية وهم البؤساء من تأليف فيكتور هوجو وإخراج محمد عبد الله ومن إنتاج فريق كلية التجارة المسرحي بجامعة عين شمس، وعرض المتجول من إخراج إسماعيل إبراهيم وإنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية.

وتشكلت لجنة إدارة اختيار العروض المحلية المصرية للمهرجان من المخرج السعيد قابيل، والمخرج سامح الحضري، والكيروجراف محمد ميزو، والممثل إسلام عوض، والمخرج أحمد سمير.

ويقام مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولي خلال الفترة من 22 إلى 26 أغسطس 2021 برئاسة المخرج الدكتور جمال ياقوت، ويديره الفنان إبراهيم الفرن، ويقام المهرجان بدعم لوجستي من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، والبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، ومكتبة الإسكندرية برئاسة الدكتور مصطفى الفقي.
تعرف على "العروض المصرية" المشاركة في مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولي
تعرف على "العروض المصرية" المشاركة في مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولي
تعرف على "العروض المصرية" المشاركة في مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولي
تعرف على "العروض المصرية" المشاركة في مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولي
تعرف على "العروض المصرية" المشاركة في مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولي
تعرف على "العروض المصرية" المشاركة في مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولي
تعرف على "العروض المصرية" المشاركة في مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولي
تعرف على "العروض المصرية" المشاركة في مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولي
تعرف على "العروض المصرية" المشاركة في مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولي
تعرف على "العروض المصرية" المشاركة في مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولي

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