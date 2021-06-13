Advertisements
تعليق مفاجئ من عمرو أديب عن رحيل "نتنياهو"
الأحد 13/يونيو/2021 - 11:46 م
هدى عبدالرازق
Advertisements
عقب الإعلامي عمرو أديب، على رحيل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عن الحكومة الإسرائيلية، قائلا: "باي باي نتنياهو بعد 12 سنة خدمة في رئاسة وزراء إسرائيل غار في ستين داهية، ونكسر وراه قلة".
وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إن اليوم تشكلت حكومة إسرائيلية جديدة، مضيفا: "رئيس الوزراء الجديد مش أفضل كتير من نتنياهو علشان محدش يكون عنده أمل كتير نفس العينة والسحنة والتطرف كلهم زي بعض".
وأشار إلى أن "نتنياهو" ألقى خطبة لمدة 40 دقيقة، وتوعد خلالها أنه سيكون معارضا، وسيهدم الائتلاف الذي انتصر عليه، لافتا إلى أن من تابع خطاب نتنياهو سيجد أن هناك مرارة من أمريكا.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements