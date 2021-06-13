تعليق مفاجئ من عمرو أديب عن رحيل "نتنياهو"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على رحيل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عن الحكومة الإسرائيلية، قائلا: "باي باي نتنياهو بعد 12 سنة خدمة في رئاسة وزراء إسرائيل غار في ستين داهية، ونكسر وراه قلة".





وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إن اليوم تشكلت حكومة إسرائيلية جديدة، مضيفا: "رئيس الوزراء الجديد مش أفضل كتير من نتنياهو علشان محدش يكون عنده أمل كتير نفس العينة والسحنة والتطرف كلهم زي بعض".



