تعليق دار الإفتاء على واقعة "من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال"



وتابع "العرف الذي لا يصادم الآيات والمصادر الشرعية المتعلقة بقائمة المنقولات الزوجية التي تحفظ على حق الزوجة، ولكن في بعض الأحيان هناك استعمال سلبي لهذه القائمة والبعض يقوم باستبداله بوصل أمانة ولكن هذا في داخله اتهام بالخيانة والزواج مش كده".



واستطرد "فكرة وصل الأمانة فيها من التخوين الزواجي وهذا ليس في مسألة العلاقات الخاصة لأنه لا يعتبر المرأة أمانة عنده، ولكن هذه القائمة لا ينطبق عليها ما ينطبق على فكرة وصل الأمانة لأن هذه القائمة تتواجد في منزل الزوجية الذي يملكه الزوج، ولكن هناك تحذير واضح من الاستعمال السيئ له لأنه يحول الزواج من مفهوم تراحمي إلى مفهوم مصلحة".



علق عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب في دار الإفتاء على واقعة "من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال" والتي انتشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وقال "الورداني" في حواره ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد إن هناك مشكلة أساسية في مفاهيم تتعلق بالأسرة وهذا عنصر أساسي يسري في الأحكام الفقهية المتعلقة بالزواج، مشيرًا إلى أن الآيات والأحاديث التي وردت فيها قليلة لأن الأحكام أحالتها على القيم.وأضاف "المهر والصداق حق أساسي للزوجة التي لها ما يسمى الذمة المالية المستقلة، وما تأخذه من صداق ملك لها ولذلك فما يتواجد في بيت الزوجية ملك لها باعتبارها هي التي اشترته ولذلك فهي صاحبة التصرف الوحيد فيها مادامت أنها رشيدة وليس لأحد أن يفتات على ذلك حتى لو كان وليها".