Advertisements

تعليق دار الإفتاء على واقعة "من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال"

الأحد 13/يونيو/2021 - 11:43 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
علق عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب في دار الإفتاء على واقعة "من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال" والتي انتشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "الورداني" في حواره ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد إن هناك مشكلة أساسية في مفاهيم تتعلق بالأسرة وهذا عنصر أساسي يسري في الأحكام الفقهية المتعلقة بالزواج، مشيرًا إلى أن الآيات والأحاديث التي وردت فيها قليلة لأن الأحكام أحالتها على القيم.

وأضاف "المهر والصداق حق أساسي للزوجة التي لها ما يسمى الذمة المالية المستقلة، وما تأخذه من صداق ملك لها ولذلك فما يتواجد في بيت الزوجية ملك لها باعتبارها هي التي اشترته ولذلك فهي صاحبة التصرف الوحيد فيها مادامت أنها رشيدة وليس لأحد أن يفتات على ذلك حتى لو كان وليها".

وتابع "العرف الذي لا يصادم الآيات والمصادر الشرعية المتعلقة بقائمة المنقولات الزوجية التي تحفظ على حق الزوجة، ولكن في بعض الأحيان هناك استعمال سلبي لهذه القائمة والبعض يقوم باستبداله بوصل أمانة ولكن هذا في داخله اتهام بالخيانة والزواج مش كده".

واستطرد "فكرة وصل الأمانة فيها من التخوين الزواجي وهذا ليس في مسألة العلاقات الخاصة لأنه لا يعتبر المرأة أمانة عنده، ولكن هذه القائمة لا ينطبق عليها ما ينطبق على فكرة وصل الأمانة لأن هذه القائمة تتواجد في منزل الزوجية الذي يملكه الزوج، ولكن هناك تحذير واضح من الاستعمال السيئ له لأنه يحول الزواج من مفهوم تراحمي إلى مفهوم مصلحة".

أخبار تهمك

كارتيرون يستقر على التخلي عن هذا الثلاثي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

مكان صغير في العالم وراء تصنيع فيروس كورونا و"الصحة العالمية" تكشف عنه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي لخلافة ساسي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. الإعلان عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يتخذ قرارًا ناريًا ضد فرجاني ساسي

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ فيروسات يوضح حقيقة وجود الفطر الأسود بالخضروات والفاكهة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يتراجع عن الرحيل بعد تدخل الخطيب

منذ أقل من ساعة

مصر توجه تحذير من نار لـ" إثيوبيا" وخيار الحرب بات مطروحا في خطاب دبلوماسي

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

سد النهضة كارثي.. تفاصيل خطاب وزير الخارجية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة

منذ حوالي 10 ساعة

الخطيب يحسم مصير موسيماني مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ حوالي 4 ساعات

صراع إنجليزي على نجم ريال مدريد

منذ ساعة و 27 دقيقة

تصريح مهم من الصحة العالمية بشأن منشأ فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

06:02 م

نجم الأهلي يتراجع عن الرحيل بعد تدخل الخطيب

11:29 م

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي لخلافة ساسي

10:08 م

مصر توجه تحذير من نار لـ" إثيوبيا" وخيار الحرب بات مطروحا في خطاب دبلوماسي

08:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة