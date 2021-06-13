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بايدن: الملكة إليزابيث ذكرتني بأمي وسألتني عن بوتين وشي جين بينغ

الأحد 13/يونيو/2021 - 11:43 م
بوابة الفجر
وكالات
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صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد استقباله من قبل الملكة البريطانية إليزابيث الثانية في قلعة ويندسور، بأنها ذكرته بوالدته.

وبعد احتساء الشاي مع الملكة البالغة من العمر (95 عاما) في قلعة ويندسور، قال بايدن للصحفيين "لا أعتقد أنها ستشعر بالإهانة، لكنها ذكرتني بأمي بمظهرها وكرمها".

وأضاف بايدن: "أرادت أن تعرف عن الزعيمين اللذين سأجتمع معهما، وهما السيد بوتين (رئيس روسيا) وشي جين بينغ (رئيس الصين)".

واحتسى الرئيس الأمريكي وزوجته جيل الشاي مع الملكة إليزابيث في قلعة ويندسور اليوم الأحد، في نهاية قمة مجموعة "السبع الكبار"، فيما يختتم الرئيس بايدن زيارته إلى بريطانيا في أول جولة خارجية يقوم بها منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة.

ورحبت ملكة بريطانيا ببايدن وزوجته في باحة القلعة، منزل العائلة المالكة منذ ما يقرب من ألف عام، حيث تقضي معظم وقتها منذ تفشي جائحة فيروس كورونا.

ولقي الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى ترحيبا حارا طغت عليه الفخامة البريطانية حيث ألقى حرس الشرف التحية الملكية وجرى عزف النشيد الوطني الأمريكي.

وبدا الارتياح واضحا على بايدن والملكة وهما يتجاذبان أطراف الحديث، قبل أن يتوجها لعقد اجتماع خاص داخل القلعة.

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بريطانيا بايدن الملكة اليزابيث

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