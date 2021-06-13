سميح ساويرس يكشف آلية رفع مصر من قوائم السفر الحمراء

شدد المهندس سميح ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للتنمية على ضرورة تطعيم أهل المدن السياحية والتسريع من وتيرته الفترة القادمة من أجل رفع مصر من قوائم السفر الحمراء.



وقال "ساويرس" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون": "لازلنا في القائمة السوداء لكثير من الدول ومش معقول التطعيم يبقى قاصر بس على العاملين في المدن السياحية لان السائح لما يجي مش هيتعامل بس مع الموظفين في القطاع السياحي لكن مع كافة المواطنين".



وأضاف "دائمًا بيبصوا لمعدلات التطعيم في المدن السياحية عشان كده لازم نطعم سكان المدن السياحية بأكملها في الغردقة وشرم الشيخ وبكده نقدر نرجع 50% من سياحة مصر ثم ننتقل لمرحلة أخرى بتطعيم الأقصر وأسوان وغير ذلك واقتصار التطعيم على العاملين في القطاع السياحي لن يكون كافيًا لعودة الرونق لقطاع السياحة المصري ".



وأوضح أن الجهد المبذول حتى الآن لتقليح المواطنين مبشر بالخير، مستطردًا "لو كملنا كده بسرعة الوتيرة دي عندي تفاؤل أننا قبل موسم الشتاء نكون قد رفعنا من القوائم الدول السوداء المرتبطة بمعدلات التلقيح".

