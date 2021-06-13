Advertisements

رسميًا.. أبو العينين شحاتة مديرا فنيا للنجوم

الأحد 13/يونيو/2021 - 11:52 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements
واصل مجلس إدارة نادي النجوم مسلسل تغيير المديبرين الفنيين خلال الموسم الحالي من دوري القسم الثاني سواء عن طريق الإقالة أو الإستقالة وذلك قبل 3 جولات من ختام الموسم الحالي .

وشهدت الساعات السابقة رحيل المدير الفني رمضان السيد عن قيادة فريق النجوم، والتعاقد مع أبو العينين شحاته المدير الفني لفريق الرجاء .

وجاء قرار تولي شحاته قيادة النجوم عقب الإتفاق مع مجلس إدارة الرجاء على أن يتولى المهمة لنهاية الموسم الحالي، ثم العودة من جديد لصفوف الفريق المطروحي في الموسم المقبل.


أخبار تهمك

تصريح مهم من الصحة العالمية بشأن منشأ فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ حوالي 6 ساعات

الخطيب يحسم مصير موسيماني مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

سد النهضة كارثي.. تفاصيل خطاب وزير الخارجية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة

منذ حوالي 10 ساعة

صراع إنجليزي على نجم ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

نجم الأهلي يتراجع عن الرحيل بعد تدخل الخطيب

منذ ساعة

مكان صغير في العالم وراء تصنيع فيروس كورونا و"الصحة العالمية" تكشف عنه

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الإعلان عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي لخلافة ساسي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

كارتيرون يستقر على التخلي عن هذا الثلاثي

منذ حوالي 3 ساعات

مصر توجه تحذير من نار لـ" إثيوبيا" وخيار الحرب بات مطروحا في خطاب دبلوماسي

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ فيروسات يوضح حقيقة وجود الفطر الأسود بالخضروات والفاكهة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يتخذ قرارًا ناريًا ضد فرجاني ساسي

منذ ساعة و 28 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

06:02 م

نجم الأهلي يتراجع عن الرحيل بعد تدخل الخطيب

11:29 م

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي لخلافة ساسي

10:08 م

مصر توجه تحذير من نار لـ" إثيوبيا" وخيار الحرب بات مطروحا في خطاب دبلوماسي

08:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة