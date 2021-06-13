رسميًا.. أبو العينين شحاتة مديرا فنيا للنجوم

واصل مجلس إدارة نادي النجوم مسلسل تغيير المديبرين الفنيين خلال الموسم الحالي من دوري القسم الثاني سواء عن طريق الإقالة أو الإستقالة وذلك قبل 3 جولات من ختام الموسم الحالي .



وشهدت الساعات السابقة رحيل المدير الفني رمضان السيد عن قيادة فريق النجوم، والتعاقد مع أبو العينين شحاته المدير الفني لفريق الرجاء .



وجاء قرار تولي شحاته قيادة النجوم عقب الإتفاق مع مجلس إدارة الرجاء على أن يتولى المهمة لنهاية الموسم الحالي، ثم العودة من جديد لصفوف الفريق المطروحي في الموسم المقبل.





