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رسميًا.. أبو العينين شحاتة مديرا فنيا للنجوم
الأحد 13/يونيو/2021 - 11:52 م
مصطفى الجندي
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واصل مجلس إدارة نادي النجوم مسلسل تغيير المديبرين الفنيين خلال الموسم الحالي من دوري القسم الثاني سواء عن طريق الإقالة أو الإستقالة وذلك قبل 3 جولات من ختام الموسم الحالي .
وشهدت الساعات السابقة رحيل المدير الفني رمضان السيد عن قيادة فريق النجوم، والتعاقد مع أبو العينين شحاته المدير الفني لفريق الرجاء .
وجاء قرار تولي شحاته قيادة النجوم عقب الإتفاق مع مجلس إدارة الرجاء على أن يتولى المهمة لنهاية الموسم الحالي، ثم العودة من جديد لصفوف الفريق المطروحي في الموسم المقبل.
وشهدت الساعات السابقة رحيل المدير الفني رمضان السيد عن قيادة فريق النجوم، والتعاقد مع أبو العينين شحاته المدير الفني لفريق الرجاء .
وجاء قرار تولي شحاته قيادة النجوم عقب الإتفاق مع مجلس إدارة الرجاء على أن يتولى المهمة لنهاية الموسم الحالي، ثم العودة من جديد لصفوف الفريق المطروحي في الموسم المقبل.
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