أسعار الذهب فى الصاغة اليوم الإثنين 14-6-2021

خيم الاستقرار على أسعار الذهب في الصاغة في أول تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، وذلك بعد أن شهد المعدن الأصفر تراجعًا طفيفًا بنحو 3 جنيهات، في أخر تعاملات الأسبوع الماضي وذلك على مختلف أسعار الأعيرة.





أسعار الذهب فى مصر:





عيار 21 سجل 807 جنيها للجرام.





عيار 18 سجل 693 جنيها للجرام.





عيار 24 سجل 925 جنيها للجرام.





الجنيه الذهب 6456 جنيها.