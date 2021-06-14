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أسعار الذهب فى الصاغة اليوم الإثنين 14-6-2021

الإثنين 14/يونيو/2021 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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خيم الاستقرار على أسعار الذهب في الصاغة في أول تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، وذلك بعد أن شهد المعدن الأصفر تراجعًا طفيفًا بنحو 3 جنيهات، في أخر تعاملات الأسبوع الماضي وذلك على مختلف أسعار الأعيرة. 

أسعار الذهب فى مصر:

عيار 21 سجل 807 جنيها للجرام.

عيار 18 سجل 693 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل  925 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب  6456 جنيها.

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