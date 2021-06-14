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أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 14-6-2021

الإثنين 14/يونيو/2021 - 12:11 ص
أسعار الدولار
أسعار الدولار
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حافظت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، على استقرارها اليوم الإثنين 14-6-2021، أمام الجنيه المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.58 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.58 جنيه للشراء.
15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.59 جنيه للشراء.
15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.58 جنيه للشراء.
15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
15.58 جنيه للشراء.
15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
15.6 جنيه للشراء.
15.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
15.63 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

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